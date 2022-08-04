نتيجة الثانوية العامة 2022.. تجميع ومراجعة الدرجات لاعتمادها من وزير التعليم

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الانتهاء من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022 والمراجعة وتسكين الدرجات خلال ساعات، لافتا إلى أن الكنترول الخاص بالثانوية العامة، يعمل على وضع اللمسات النهائية مع المركز القومي للامتحانات، للانتهاء من النتيجة لتجهيزها، استعداداً لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. الانتهاء من تجهيز قائمة الأوائل

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى الانتهاء من تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة في كل شعبة العلمية (علوم ورياضة) والأدبية، بالإضافة إلى نتيجة الثانوية العامة 2022 بمدارس المتفوقين والمكفوفين وطلاب الدمج، تمهيداً لإعلان نتيجة الدور الأول لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي.

وأضاف المصدر، أن مراحل رصد وتجميع الدرجات تتم بدقة، حتي يحصل كل طالب علي حقه كاملا، ووفق ضوابط صارمة وبشكل منضبط مع تطبيق السرية الكاملة، لافتاً إلي أن النتائج ونسبة النجاح ستكون قريبة من العام الماضي.

نتيجة الثانوية العامة مطلع الأسبوع المقبل

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطلع الأسبوع المقبل قبل يوم 8 أغسطس، وإعلانها رسمياً على موقع الوزارة، وفي المدارس اليوم التالي من اعتمادها، ونفى المصدر، ما تردد عن حصول 35 ألف طالب بالثانوية العامة على درجات الرأفة، وتغير حالتهم من راسب إلى ناجح.

وخصصت «الوطن»، رابط لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، لمساعدة الطلاب في الحصول على النتيجة بعد اعتمادها مباشرة من وزير التعليم، بتسجيل البيانات الأساسية بالطالب.