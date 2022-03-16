استئناف حركة الصيد في بحيرة البرلس بعد توقف أسبوع لسوء الطقس

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين بمراكز البرلس ومطوبس وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمباشرة عملها داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد توقف لحركة الصيد والملاحة على مدار أسبوع نظراً لسوء حالة الطقس، وهبوب رياح شديدة، وكذلك سقوط أمطار ضمن نوه الحسوم.

توقف حركة الصيد لمدة أسبوع

وقال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس لـ«البرلس»، إن عشرات المراكب توقفت عن الإقلاع للملاحة والصيد، حرصاً على أرواح الصيادين من المخاطر، أو حدوث مكروه جراء ارتفاع مياه البحر بما يقارب ثلاثة أمتار، وهو الأمر الذي يعرض مراكب الصيادين للهلاك حال الإبحار.

بحيرة البرلس

وأشار «شرابي»، إلى أن مهنة الصيد ببحيرة البرلس يعمل بها نحو ما يقرب من 35 ألف صياد، وذلك بعدد من مراكز الإقليم.

من جانبه، أكد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في تصريحات سابقة، أن سلامة الصيادين هو الأهم حال ممارسة مهنة الصيد، وكذلك سلامة المراكب العاملة في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أن بحيرة البرلس شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من أعمال التطوير، سواء بتعميقها وإزالة البوص والغاب من داخلها، بما يضمن زيادة المخزون السمكي بها، بما يصب في زيادة موارد الصيادين بالمحافظة.

الجدير بالذكر، أن مساحة المسطح المائي لبحيرة البرلس نحو 112 ألف فدان، وتعتبر من البحيرات التي تصنف كمحمية طبيعية، وبها الكثير من أنواع الأسماك.