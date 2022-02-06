استئناف حركة الملاحة والصيد في بحيرة البرلس بعد توقف 3 أيام لسوء الطقس

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع أعمال استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال المحافظة، وانطلاق مراكب الصيد بعد تزويدها بالوقود، نظرا لتحسن حالة الطقس.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الأحد، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، نظرا لتحسن الأحوال الجوية.

تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج

وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها، كما انطلقت مراكب الصيد في رحلاتها في مياه بحيرة البرلس بعد توقف دام لمدة 3 أيام.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من الاستقرار في الطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرضت المحافظة لمدة 3 أيام لموجة من الطقس السيئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.

طوارئ بمحافظة كفر الشيخ لمواجهة تغيرات الطقس

ورغم هذا الاستقرار النسبي، إلا أن المحافظة استمرت في رفع حالة الطوارئ لمواجهة تغيرات الطقس، كما يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام فضلا عن انعقاد غرف العمليات بالوحدات المحلية، فيما تنتشر فرق النظافة بالشوارع لتنظيف الشوراع ورفع ما تبقى من اثار مياه المطار بعد سقوطها متقطعة على مناطق متفرقة خلال الأيام الماضية .

وشدد محافظ الأقليم على ضرورة تواجد رؤساء المدن في الشوارع وتكثيف حملات النظافة فضلا عن صيانة صفايات المطر.