«الغرف التجارية»: أي حذاء ينتج في مصر لا تتجاوز تكلفة تصنيعه 500 جنيه

قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود في الغرفة التجارية، إن أي حذاء يتم إنتاجه في مصر لن تزيد تكاليف تصنيعه بأي حال عن 500 جنيه، وأن أسعار المنتج النهائي والأحذية المعروضة في الأسواق لم يزد سعرها بهدف استمرار رواج عمليات البيع.

«مهران»: إنتاج حذاء يحتاج لـ 2.5 قدم جلود فقط

وأضاف «مهران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدخلات الجلود اللازمة لـ إنتاج حذاء واحد تقدر بنحو 2.5 قدم ما يعني تكاليف تصل إلى 100 جنيه فقط للجلود، بالإضافة إلى نحو 200 جنيه تكاليف المدخلات الأخرى من «النعل، والإكسسوارات والحلي، ونفقات تصنيع وعمالة».

التخفيضات والمعارض ستساهم في زيادة مبيعات الشنط والأحذية في مصر

وأوضح أن تراجع إقبال المستهلكين على الشراء يمكن معالجته بتقديم المنتجين عروضا واسعة قادرة على جذب المستهلك، لافتاً إلى جهود الغرفة بتوجيهات رئاسية لإنشاء المعارض الموسمية مثل «أهلا مدارس» و«أهلا رمضان»، والتي ستسهم في توفير منتجات جلود بأسعار مناسبة للمستهلك.

تنسيق بين الغرفة ومحافظة القاهرة لإقامة معارض مجانية للمنتجين

وكشف عن خطة الغرفة بالتنسيق مع محافظ القاهرة خلال زيارته التي تمت منذ أسبوعين، والتي تهدف لإقامة معارض بأسعار مخفضة يتم من خلالها طرح أماكن لعرض المنتجات الجلدية من أحذية وشنط مجانا، مساهمة من الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة فئات محدودي الدخل.

نهدف لتوفير أحذية المدارس من الجلد الطبيعي لكل طفل

وبالنسبة للفئات التي تراجع إقبالها على الشراء، أكد أن الشريحة الأكبر تأثرا هي الأقل دخلا نظرا لتوجيه أولوياتها للضروريات من مأكل وملبس، مضيفا «نهدف لتوفير أحذية المدارس المصنوعة من الجلد الطبيعي لأطفال مصر بجودة عالية، كما عاصرنا ونحن أطفال صغار سلسلة محلات باتا التي كانت تعرض منتجاتها لفئات محدودي الدخل، وهو ما نأمل أن يحدث قريباً بفضل توجيهات الرئاسة للأسواق الداخلية.