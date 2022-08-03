«الغرف التجارية»: مصر ضمن أقل 10 دول في أسعار الخضر والفاكهة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر تعد ضمن أقل 10 دول سعرًا في الخضروات والفاكهة بإقليم الشرق الأوسط، مشيرًا إلى وجود فائض من السلع هذا العام، كما تصدر للدول منتجات مثل الطماطم والبطاطس والفراولة.

مصر تصدر الخضروات والفاكهة

وأشاد «النجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بإنتاج مصر الوفير، عكس الدول المجاورة، التي تستورد أغلب منتجات الخضار والفاكهة، مضيفًا أن الدولة توسعت أفقيا ورأسيًا في المشاريع الزراعية، وأدى ذلك لاتزان المنتج في إتاحته وزيادة صادرات المنتجات الزراعية.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، أن حركة المبيعات في سلع الخضروات والفاكهة أقل من السنة الماضية، لافتًا إلى وجود ركود في السوق بسبب تداعيات اقتصادية يمر بها العالم.

توقعات الأسعار في الفترة القادمة

وأشار إلى أنه لا يمكن توقع مستقبل أسعار السوق حاليًا، حيث يعتمد على آلية العرض والطلب، مثل المانجو التي انخفضت بنسبة 30% عن العام الماضي، ويرجع ذلك لوجود تربة خصبة واستقرار الحالة الجوية، لوجود تغيرات مناخية كبيرة تشهدها الدول وتؤثر على إنتاجية الخضار والفاكهة، مطالبًا بخطة زراعية لكل منتج على حدة، وتوزيع نشرات للفلاح على أرض الواقع، ليتواجد إرشاد زراعي وثقافة زراعية لدى صغار المنتجين ووجود خطوات استباقية، لافتًا إلى اجتماعه مع تجار الفواكه والخضروات بمنطقة مدينة نصر وتم الاتفاق على البيع بسعر مناسب وموحد لجميع المستهلكين.

تفاوت في أسعار «الهايبرات»

وأضاف أنه يوجد تفاوت في الأسعار لدى بعض السلاسل التجارية و«الهايبرات»، إذ تباع البطاطس، بأسعار تصل الى 20 جنيه، عكس الأسواق الشعبية التي تطرح البطاطس بـ7 جنيهات فقط، وعلى رأسها أسواق شبرا والعمرانية وروض الفرج.

ودعا النجيب المواطنين، الى الشراء من منافذ البيع الخاصة بمبادرة كلنا واحدة، مؤكدا على مدى أهمية المبادرة، مضيفا أن شعبة الخضار والفاكهة قد اجتمعت مع تجار بيع التجزئة، لتوحيد وتخفيض الأسعار، وتخفيض هامش أرباحهم.