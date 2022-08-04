وفاة محام متأثرا بإصابته في مشاجرة بكفر الشيخ

لقي محام مصرعه اليوم الخميس متأثرًا بجراحه، وذلك على خلفية مشاجرة بين 3 أشخاص حدثت يوم 23 يوليو الماضي، بقرية المرابعين بمحافظة كفر الشيخ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بالواقعة وقت حدوثها.

ملابسات الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بقرية المرابعين التابعة لمركز شرطة كفر الشيخ، بين أقارب، وذلك على خلفية خلافات النسب، وأسفرت المشاجرة عن إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم مصاب بكسر بالجمجمة وحالته العامة خطرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية للمصابين، وتم التصريح بمعرفة الأطباء بالمستشفى بخروج المصابين، بينما قرروا أيضًا احتجاز المحامى لإجراء عدد من العمليات الجراحية جراء إصابته، ليجري نقله بعدها إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وكان اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قد وجه عددا من ضباط إدارة البحث الجنائي، بالانتقال إلي موقع الحادث للمشاجرة وضبط المشاركين بها لتقديمهم إلى جهات التحقيق، حيث تم ضبطهم واقتيادهم إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وتبين أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات النسب بين شقيقتهم وزوجها وعائلته مما أدى إلى حدوثها.

وفاة المحامي

بينما توفي صباح اليوم «ع. م» محام، يبلغ من العمر57 عامًا، وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة، وتم إخطار جهات التحقيق، التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.