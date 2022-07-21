إصابة شخص واشتعال النيران في 3 أحواش إثر مشاجرة بين عائلتين بقنا

أصيب شاب بجروح قطعية في الرأس، إثر مشاجرة بين عائلتين أبناء عمومة، في قرية جراجوس بقوص جنوب محافظة قنا، بينما أحرقت النيران 3 أحواش بعدما قام الطرفان بإشعال النيران فيهما.

السيطرة على النيران

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحرائق قبل امتدادها إلى الأحواش الأخرى بقرية جراجوس، ونقلت سيارة إسعاف المصاب إلى مستشفى قوص المركزي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بمركز قوص إلى موقع المشاجرة، التي كانت بالطوب والحجارة، وفرضت كردونا أمنيا حول الطرفين لمنع اشتعال النيران ووقوع إصابات بشرية أخرى، وتبين أن المشاجرة بدأت بالطوب بين أبناء عمومة، بسبب خلاف على قطعة أرض بمنطقة الشواهين بقرية جراجوس التابعة لقوص.

وبحسب البلاغ، تبين إصابة «محمد ع. ف»، 20 عاما، بجرح في الرأس، ونشوب حريق في 3 أحواش، والذي أسفر عن نفوق 3 رؤوس من الماشية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العثور على جثة شاب في ترعة

وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم، هوية جثة شاب عثر عليها داخل ترعة أبوديب بمركز الوقف، شمال محافظة قنا، وانتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «إبراهيم أ. ع»، 24 عاما، مقيم بنجع الجنينة بقرية المراشدة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف النيابة، التي طلبت من مباحث مركز شرطة الوقف، معرفة أسباب الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وراء الجريمة.