إصابة 8 أشخاص بطلقات خرطوش في مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

خلفت مشاجرة بين عائلتين، بقرية الكفر الجديد، التابعة، لمركز كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، 8 أشخاص مصابين بطلق خرطوش وتضمن من بين المصابين طفلين، وذلك جراء وقوع مشاجرة فيما بينهم، وجار معرفة ملابسات الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عبر سيارات إسعاف لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وأخطرت جهات التحقيق.

ملابسات الواقعة

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقى إشارة من مدير مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين، مما أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بطلق خرطوش، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج.

تحريات أولية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجار عمل التحريات الأولية حول ملابسات الحادث.

وتم تحرير محضر بتلك الواقعة، مركز شرطة كفر الشيخ، وجار العرض على جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.

وتجدر الإشارة إلى وقوع حادث الأسبوع الماضي داخل نطاق إحدى قرى مركز بيلا، حيث أطلق شخص طلق ناري على زوج شقيقته وشخص آخر كانا يستقلان دراجة بخارية مما أسفر عن إصابتهما، وذلك جراء وجود خلافات أسرية فيما بينهم.