«اتحاد الصناعات»: الفرصة سانحة لجذب الصناديق السيادية للاستثمار في مصر

قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنّ الفرصة سانحة لجذب الصناديق السيادية حول العالم للاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية مع تكثيف الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات خاصًة القطاع الصناعي، مضيفا أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يُعد الطريق الأفضل لخلق فرص العمل وتحقيق النمو.

الشاهد: مصر جذبت استثمارات بقيمة 7.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2021

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، إنّه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فإن مصر جذبت استثمارات بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي بنسبة نمو 52% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الأسبق حيث بلغت قيمة الاستثمارات 4.8 مليار دولار.

الصناديق السيادية تعظم من استثماراتها حول العالم في الوقت الحالي

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الصناديق السيادية حول العالم تعظم استثماراتها خاصة في الوقت الراهن مع وجود فرص اقتناص شراء بعض الأصول باختلاف أنواعها، مضيفا: «لدينا تكتلًا صناعيًا بين 4 دول قوية هي مصر والإمارات والبحرين والأردن، وتوجد صناديق سيادية في دول الخليج العربي لديها رؤوس أموال ضخمة».

وأشار «الشاهد»، إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح مشروع خريطة مصر الاستثمارية في فبراير 2018 مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين، في إطار قانون الاستثمار الجديد للتسهيل على جميع المستثمرين وتعريفهم بالفرص المختلفة، مضيفًا أن اتحاد الصناعات يمكنه التعاون في هذا الجانب مع الهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة، والتي سبق وأعلنت عن نسخة محدثة من الخريطة المحدثة تتضمن 2551 فرصة و24 دراسة و57 دراسة جدوى استرشادية.

ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الحكومة سبق وأعلنت عن استهداف نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا، وهذا يتطلب ضرورة تكثيف عمليات التسويق لجذب الفرص الاستثمارية مع استمرار تحديث البنية التشريعية وإزالة كافة العوائق المتعلقة بالإجراءات.