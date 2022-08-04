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«الدفاع الشعبي» تنظم تدريبين لإدارة الأزمات ببورسعيد والوادي الجديد

كتب:

محمد مجدي
04:18 م | الخميس 04 أغسطس 2022
«الدفاع الشعبي» تنظم تدريبين لإدارة الأزمات ببورسعيد والوادي الجديد

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بكلٍ من محافظتي «الوادي الجديد وبورسعيد» بكل أجهزتهما التنفيذية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم المجتمع المدني، ورفع معدلات الأداء لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

وبدأ التدريب المشترك بعرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعداداتهما، بما لديهما من إمكانات لمجابهة المواقف الطارئة، من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها في ظل الظروف الراهنة، ودراسة ما تم من أزمات في بعض المحافظات، خلال الفترة السابقة، لمجابهة الأزمات المماثلة من خلال الاستغلال الأمثل لموارد محافظتي «الوادي الجديد وبورسعيد» والمحافظات المجاورة، طبقا للتنسيقات المتفق عليها.

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين، وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم، وكذا المرور على معسكر الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميداني، للتأكد من صلاحيتهما الفنية ومدى جاهزيتهما.

بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملي للتدريب على نجدة هدف حيوي، بمشاركة عناصر الحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف، للتأكيد على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة، واُختتم المشروعان بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.

وفي إطار تنمية روح الولاء والانتماء، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات، وأعضاء النقابات وطلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية الكبرى منها العاصمة الإدارية الجديدة، ومصنع الرخام والجرانيت ومشروعات مدينة الجلالة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.