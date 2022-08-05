الفنادق تشدّد على استمرار حملات التعقيم والرش وتطبيق الإجراءات الوقائية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن الغرفة تلقت خطابًا من محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال بوزارة السياحة والأثار بشأن تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتأكيد على جميع الفنادق بالمدن السياحية بضرورة الاستمرار في حملات النظافة والتعقيم والرش وتطبيق الإجراءات الوقائية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد خلال المنشور الدوري رقم «120»، لسنة 2022 والذي تم تعميمه على كافة المنشآت الفندقية على ضرورة التزام الفنادق والمنشآت السياحية بالضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

تخفيض رسوم فحص المنشآت الفندقية

وفى سياق متصل، قالت غرفة المنشآت الفندقية، إنه نظرا للظروف الإقتصادية التى مر بها القطاع السياحي بصفة عامة والفندقي بصفة خاصة خلال الأعوام الماضية نتيجة للجائحة العالمية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء تخفيض رسوم فحص المنشآت الفندقية التي تحصلها الهيئة وفقا لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بنسبة 50% وذلك حتى نهاية العام الجاري 2022.

وكان علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، إنّ الغلق عقوبة المطاعم والمنشآت السياحية التي يثبت عدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة مع ارتفاع نسب الإصابات بشكل جزئي خلال الأسابيع الماضية، لافتًا إلى أن الغرفة شددت على جميع المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المقررة، موضحا أن لجان وزارة السياحة والآثار تقوم بالتفتيش الدوري المفاجئ على المنشآت للتأكد من تطبيقها لتلك الإجراءات.