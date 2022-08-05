مصاريف مؤسسة الجامعات الكندية في مصر.. «يمكن تقسيطها على دفعتين»
كتب:
أحمد أبوضيف
12:25 ص | الجمعة 05 أغسطس 2022
مؤسسة الجامعات الكندية في مصر
أعلنت مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تستضيف فرعي جامعة «الأمير إدورد» وجامعة «راريسون»، قيمة مصاريف العام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أيضًا مميزات الدراسة والتخصصات بفروع الجامعتين، ومنها عمل خصومات على المصروفات الدراسية.
مصاريف مؤسسة الجامعات الكندية
وجاءت مصاريف فرع جامعة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية الجديدة كالتالي:
- تخصصات: إدارة الأعمال - علوم الحاسب الآلي والرياضيات- هندسة التصميم المستدام، عدد المواد المطلوبة في كل تخصص للحصول على البكالوريوس لا يقل عن 40 مادة مصروفات الفصل الدراسي الواحد، ويشمل 5 مواد بعد الخصم 4860 دولار أمريكي بخلاف المصروفات الإدارية والرسوم الأخرى.
وتقدم الجامعة خصما يصل لـ10% بما يعادل 1080 دولار أمريكي لكل عام من أعوام الدراسة الأربعة.
وتسدد الرسوم الدراسية على دفعتين خلال الفصل الدراسي، الدفعة الأولى (50%) بعد تلقي خطاب القبول، والثانية (50%) بعد مرور شهر على بدء الدراسة.
كما تقدم الجامعة خصمًا إضافيًا بنسبة 5% في حالة سداد المصروفات للعام الكامل في بداية الدراسية.
وجاءت مصاريف فرع جامعة رايرسون كالتالي:
- كلية التصميم والاتصالات «الأزياء والإنتاج الإعلامي والإعلام الرياضي»: عدد المواد المطلوبة للحصول على البكالوريوس 40 مادة.
- كلية الهندسة والعلوم المعمارية: عدد المواد المطلوبة للحصول على البكالريوس 46 مادة.
مصاريف الفصل الدراسي الواحد في أي من هذه التخصصات، والذي يشمل 5 مواد، بعد الخصم 5500 دولار أمريكي، بخلاف المصروفات الإدارية والرسوم الأخرى.
وتقدم الجامعة خصما يصل إلى 15% بما يعادل 2000 دولار أمريكي لكل عام من أعوام الدراسة الأربعة.
وتسدد الرسوم الدراسية على دفعتين خلال الفصل الدراسي، الدفعة الأولى (50%) بعد تلقي خطاب القبول والثانية (50%) بعد مرور شهر على بدء الدراسة.
كما تقدم الجامعة خصمًا إضافيًا بنسبة 5% في حالة سداد المصروفات للعام الكامل في بداية الدراسية.
مميزات الدراسة بالجامعات الكندية
- تؤهل الدراسة بإحدى الجامعتين الطلاب لاستكمال دراستهم في الجامعات الأم بكندا دون الحاجة إلى معادلة.
- يقر المجلس الأعلى للجامعات في مصر هذه الشهادات فور التخرج.
- يحق للطلاب التقدم إلى النقابات المعنية ومزاولة تخصصاتهم.
- تعكس جميع البرامج المستضافة مزيجًا من الخبرات والثقافات الدولية، حيث يقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المصريين والكنديين.