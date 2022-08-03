أبرز أنواع المنح المقدمة من الجامعات الكندية وشروط اللالتحاق بها

تتيح الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف جامعتي الأمير إدوارد ورايرسون الكنديتين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة متنوعة من المنح الدراسية لدعم طلاب الثانوية العامة بعد النجاح وذلك من أجل تحقيق تكافؤ الفرص للشباب المصريين في الالتحاق بكبرى الجامعات الدولية.

وفيما يلي تستعرض بوابة الوطن أبرز أنواع المنح المقدمة من الجامعات الكندية في مصر، وهي كما يلي:

منح الجامعات الكندية في مصر

وتهدف المنح المقدمة من الجامعات الكندية في مصر إلى جذب المتفوقين من طلاب المرحلة الثانوية الذين يجمعون بين التفوق العلمي والمواهب الخاصة، أو ممن يمتلكون روح المبادرة أو المشاركة المجتمعية بشكل إيجابي في بناء وتنمية مصر.

تتمثل المنح المقدمة في ثلاث مجموعات، وهي كما يلي:

المجموعة الأولى هي منحة بنسبة 100% مقدمة من مؤسسة الجامعات الكندية في مصر لـ100طالب وطالبة أوائل الثانوية العامة.

المجموعة الثانية، هي منحة صندوق مؤسسة التعليم أولا وهي أيضا منحة كاملة بنسبة 100% لمن حصلوا على مجموع أقل من 85٪، فضلًا عن تمتعهم بمهارات شخصية قوية يجب إثباتها في خطاب نوايا يقدم إلى الجامعة.

المجموعة الثالثة، تقدمها مؤسسة الجامعات الكندية في مصر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

والمجموعة الثالثة من المنح تخصص فقط لطلبة المدارس التكنولوجية (STEM - العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، ومدارس النيل، وتشترط كذلك الحصول على حد أدنى 85٪.

وعلى الراغبين في الالتحاق والفوز بتلك المنح، استكمال طلب الالتحاق عبر الإنترنت وتقديم جميع المستندات المطلوبة وسيتم إخطار الفائزين بالنتائج بدءًا من 15 أغسطس 2022 وحتى 1 سبتمبر 2022.

وتضم كليات جامعة الأمير إدوارد UPEI، بعض الكليات منها:

كلية هندسة التصميم المستدام

كلية علوم الحاسب الآلي والرياضيات.

كلية إدارة الأعمال.

كليات جامعة رايرسون، تضم الكليات التالية:

كلية الاتصالات والتصميم,