الأرصاد: الأمطار خلال الساعات المقبلة لن تصل لحد السيول

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار التي من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة لن تصل إلى حد السيول، مثل التي ضربت عددًا من البلدان العربية، كالإمارات أو السعودية أو الجزائر.

شاهين: أمطار قد تكون خفيفة أو رعدية

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفرص المتوقعه لسقوط الأمطار قد تكون خفيفة أو قد تكون رعدية في بعض الأحيان على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى جنوب الصعيد، خلال فترات متقطعة.

شاهين: اختلاف درجات الحرارة سببه الحزام المداري

وأوضح أن اختلاف درجات الحرارة سببه الحزام المدارى وامتداده القادم من شمال السودان وحتى الحدود المصرية، وهو ما سيتسبب فى سقوط الأمطار خلال الأسبوع القادم، بداية من الغد، على بعض مناطق الجمهورية، والتي لن تكون شديدة ولن تصل إلى حد السيول.

وأكد أنه من المتوقع أن تسود حالة من ارتفاع نسبة الرطوبة بداية من السبت حتى الثلاثاء، حيث ستشهد أغلب المحافظات ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا على كافة أنحاء البلاد، بدرجات حرارة قد تتراوح ما بين الـ2 لـ4 درجات مئوية، الأمر الذي سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس المرتفعه في أماكن الظل.

ونصحت هيئة الأرصاد عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك لأن هذا الأمر قد يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار.