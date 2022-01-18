محمود شاهين: هيئة الأرصاد الجوية تنبأت بالتغيرات المناخية وأثارها

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الهيئة تنبأت بالتغيرات المناخية وآثارها، والدولة تهتم بهذا الملف اهتمامًا كبيرًا لأنه يمس العالم كله.

الأرصاد الجوية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية «تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر»، ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، والشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.

مجلس النواب

وتابع: «التغيرات المناخية ظاهرة خطيرة والاستعدادات لها أمر ضروري، وتتعلق بالانبعاثات الحرارية»، مشيرا إلى أنّ ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية درجتين يعد أمر خطير جدا، مشيرا إلى وجود تنبؤات بأن ارتفاع منسوب المياه في المحيط سيصل إلى مترين زيادة عام 2100، وأوضح أنّ هيئة الأرصاد تنبأت بموضوع التغيرات المناخية منذ فترة والحكومة حاليا تهتم بهذا الموضوع اهتماما كبيرا.

وتابع: «هيئة الأرصاد الجوية دورها تنبؤات ورصد، ولديها 130 محطة رصد، وتوجد قاعدة تنبؤات مناخية كبيرة جداً، ومن خلال البيانات لدينا بالفعل توجد تغيرات مناخية، وهناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة في الصيف وصلت إلى 43 درجة، ورأينا ظهور الثلج في الشتاء في بعض المناطق، وبدأنا نتعرض لظواهر جوية قاسية، لم يكن يري أحد الثلج في أسوان من قبل، ففي الفترة الماضية شهدت أسوان سقوط أمطار ثلجية».

واستطرد: «متوقع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة خلال السنوات المقبلة خاصة بالمناطق الساحلية، والتعامل مع المياه أصبح مختلف، وهناك استعدادات في المحافظات، وهيئة الأرصاد لديها غرفة إدارة أزمات تعمل على مدار 24 ساعة، ويتم التنبؤ في كل محافظة، ما جعل الاستعدادات أكبر في المحافظات، وقلل الآثار المترتبة على حالة الطقس»، مشيرا إلي أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا بهيئة الأرصاد الجوية وبما تصدره من تنبؤات سواء من جانب الحكومة أو المواطنين.