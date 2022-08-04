أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.. «الأرصاد» تناشد المواطنين بمتابعة النشرات

تتغير الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، ويتبدل الشعور بالحرارة إلى سقوط أمطار، إذ كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن أماكن سقوط الأمطار، والتي ستشهدها بعض المناطق.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، وفقا بيان هيئة الأرصاد التي طالبت المواطنين باتباع الإرشادات والنشرات الجوية التي تنشرها بشكل يومي.

أماكن سقوط الأمطار

اعتبارا من السبت المقبل وحتى الثلاثاء 9 أغسطس متوقع أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار، بالإضافة إلى حالة من نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط الأمطار السبت في مناطق حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون رعدية أحيانا وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما أشار مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة يومي الأحد والاثنين المقبلين على أماكن متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة 5 أغسطس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة السبت 6 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة الأحد 7 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 44.