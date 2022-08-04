طقس مطروح.. تعرف على درجات الحرارة وتوقعات الأرصاد

يتوافد المصطافون على مصيف مرسى مطروح، قادمين من مختلف المدن والمحافظات خاصة الصعيد والقاهرة والدلتا، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة والطقس السيء، وذلك للاستمتاع بالبحر ونزول الشواطئ، في ظل الطقس الرطب على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، مما يجذب الكثيرين لقضاء المصيف مع الأسرة والأصدقاء في مطروح.

طقس مطروح.. اعرف درجات الحرارة

ويسود طقس مطروح، اليوم الخميس، الموافق 4 من أغسطس 2022، أجواء مشمسة أغلب الأوقات على مختلف أنحاء المحافظة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، وتسجل درجات الحرارة في مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، ونسبة الرطوبة 66%، وسرعة الرياح 13 كم/ في الساعة، مع توقعات بسقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية، ونشاط الريح.

الأرصاد الجوية

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم، في البلاد يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 35 درجة مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعه، كما تظهر الشبورة المائية الخفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الهروب من الحر إلى شواطئ مطروح

وتشهد شواطئ مطروح إقبالا من المواطنين، بحسب صباح توفيق، مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، لـ«لوطن» للبعد عن الحرارة المرتفعة والتمتع بالاستحمام في البحر في أجواء جميلة ورؤية المناظر الطبيعيه وشم نسيم البحر والتمتع باليود في الجو.