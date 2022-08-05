استخراج تأشيرة مضيف 2022.. اعرف أبرز الشروط والمزايا التي ستحصل عليها

في إطار التيسير على الناس تحرص المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجون إليها في المملكة، والتي من أهمها تأشيرة مضيف، ويسأل البعض عن كيفية الحصول على تأشيرة مضيف الجديدة بالسعودية، وشروط استخراج تأشيرة مضيف 2022.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» شروط استخراج تأشيرة مضيف 2022.

استخراج تأشيرة مضيف 2022

وتم إتاحة استخراج تأشيرة مضيف 2022، عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، والتي من خلال الحصول عليها يمكن الحصول على العديد من المزايا.

شروط الحصول على تأشيرة مضيف 2022

ووضعت الجوازات في المملكة العربية السعودية عددًا من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تأشيرة مضيف 2022، من أهمها:

يجب ألا يكون سن حامل هذه التأشيرة أقل من 18 عامًا.

من حق النساء الحصول على هذه التأشيرة.

يحق لصاحب التأشيرة السفر للمملكة لأداء مناسك العمرة دون الحاجة إلى محرم.

يجب أن توجد بين الضيف والمضيف صلة قرابة.

يجب ألا يكون الضيف من الأفراد المطلوبين أمنيا أو من الأشخاص المحظور دخولهم إلى المملكة.

يجب أن يلتزم الضيف بمغادرة الأراضي السعودية فور انتهاء مدة تأشيرته.

مزايا الحصول على تأشيرة مضيف

تصل مدة التأشيرة إلى ثلاثة أشهر.

تسمح هذه التأشيرة لحاملها التنقل بين المدن السعودية وتأجير مسكن.

يمكن للمواطنين والمقيمين القيام بإصدار هذه التأشيرة ثلاثة مرات على مدار العام.

من حق المواطن أو المقيم القيام بتقديم طلب تأشيرة عمرة للمضيف ل 3-5 أشخاص كل عام.

تمنحك تلك التأشيرة حرية التنقل داخل المملكة هذا إلى جانب حرية حضور المهرجانات والفعاليات.

بالنسبة للمقيمين يحق لهم استضافة أقارب الدرجة الأولى فقط، أما بالنسبة للمواطنين فمن حقهم استضافة من يشاء.

يتم إصدار هذه التأشيرة على السجل الخاص بالمواطن أو على الإقامة بالنسبة للمقيمين