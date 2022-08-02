«العليا للحج» توصي بتخصيص 500 ألف تأشيرة عُمرة وبدء الرحلات أكتوبر المقبل

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنّ اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة، تقدمت بتوصياتها لموسم العمرة الجديد الأسبوع الماضي، إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة، لمناقشتها وإبداء الرأي النهائي بخصوصها سواء بالموافقة عليها أو بتعديلها، لافتًا إلى أنّ التوصيات التي تقدمت بها اللجنة شملت ضرورة البدء في إجراءات موسم العمرة للعام الهجرى 1444 هجريًا خلال الشهر الجاري بحيث تبدأ شركات السياحة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة على أن تبدأ أولى الرحلات في أكتوبر المقبل.

موسم العمرة 6 أشهر

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أن اللجنة طالبت خلال توصياتها لموسم العمرة الجديد بألا تقل تأشيرات العمرة الممنوحة للمصريين هذا العام عن 500 ألف تأشيرة يتم تقسيمها على أشهر الموسم الـ 6 وهي «أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس»، والتي توافق الأشهر الهجرية «ربيع ثان - جماد أول - جمادى ثان - رجب - شعبان - رمضان»، على أن يتم تخصيص كوتة معينة من تلك التأشيرات لعمرة شهر رمضان.

لا زيادة في قيمة خطاب الضمان

وأشار المصدر إلى أن اللجنة أوصت باستمرار ضوابط العمرة الخاصة بالموسم الماضي مع إضافة بعض التعديلات الفنية البسيطة الخاصة بآلية التشغيل، لافتا إلى أنّ توصية اللجنة لم تشمل إجراء أي تعديل بخصوص خطاب الضمان بالنسبة لشركات السياحة المنظمة لـ رحلات العمرة والذي بلغ العام الماضى 100 ألف جنيه.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة مع اللجنة الوزارية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا والتي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمناقشة آلية بدء موسم العمرة لهذا العام وعدد التأشيرات التي ستنظمها مصر هذا العام وفقا لمعدلات الإصابة عالميا ومحليا، إضافة إلى العوامل الإقتصادية، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للحج أوضحت لوزير السياحة أنه حال تقليل أعداد التأشيرات فإن المواطنين قد يلجأوا لطرق أخرى لأداء العمرة ما يضيع على الدول مئات الملايين من الجنيهات، كما يُعرض المصريين للنصب.