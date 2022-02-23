ما هي تأشيرة عمرة مضيف التي أعلنت وزارة الحج السعودية إلغاءها؟

قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، إن تأشيرة عمرة مضيف التي أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس، إلغاءها، كان يستفيد منها المواطن السعودي، والمقيم داخل المملكة من جميع الجنسيات، ومنها الجنسية المصرية.

كيف يمكن الحصول على تأشيرة عمرة مضيف؟

وأضاف «حنفي» لـ«الوطن»: «كان يمكن للمواطن السعودي أو المقيم، أن يدخل على خدمة (أبشر) الإلكترونية، ويطلب استضافة أي شخص كنوع من أنواع السياحة، وأن يرعاه لمدة 90 يوما، ومن حقه أن يسكن في الفنادق، وأيضا من حقه أن يتنقل أو يؤدي عمرة، ويكون له تأمين طبي أثناء فترة تواجده في المملكة»، موضحا أن تأشيرة عمرة مضيف، كانت ضمن رؤية المملكة 2030.

وكانت أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلغاء تأشيرة عمرة مضيف، وهو ما حظي باهتمام واسع من جانب وسائل الإعلام والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحساب الرسمي للعناية بضيوف الرحمن: إلغاء تأشيرة عمرة مضيف

وكشف صحيفة «المدينة» السعودية، عن أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت إلغاء تأشيرة عمرة مضيف، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل هناك عمرة مضيف أم ‏هي قيد الدراسة أو فقط تأشيرة عمرة عادية؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بضيوف الرحمن، عبر تويتر، بالقول: «تأشيرة عمرة مضيف جرى إلغاؤها، وفي حال وجود أي مستجدات ‏سيجري إعلانها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة».‏

وفي السياق ذاته، أكدت منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، أنه لا يمكن إصدار «تأشيرة عمرة مضيف» من خلال المنصة، داعية إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة في هذا الخصوص.