سفير مصر بصربيا: فتح السفر للمصريين إلى بلجراد دون تأشيرة بدءا من أغسطس

قال السفير باسل صلاح، سفير مصر بصربيا، إن وسام جمهورية صربيا الذي تسلمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الأعلى في البلاد، ويتم تقليده للأجانب بعدد قليل جدا، وسط ثناء الرئيس الصربي على مشروعات مصر، والدور الذي يقوم به الرئيس على المستوى الإقليمي والدولي، وإِشادة بحكمته المختلفة في القضايا.

حضور الرئيس مجلس الأعمال المصري الصربي

أضاف «صلاح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اليوم، أثناء زيارته لصربيا مجلس الأعمال المصري الصربي، بحضور أكثر من 80 رجل أعمال من الجانبين المصري والصربي.

الفرص بين البلدين في مختلف الصناعات

أوضح سفير مصر بصربيا، أن الجانبين الصربي يرى مصر فرصة واعدة للاستثمار من جانب القطاع الخاص الصربي في التصنيع الزراعي الصناعي والفن والاتصالات والبنية التحتية مع بدء المفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين لتمثل مصر بوابة للصادرات الصربية في القارة الإفريقية وصربيا بوابة للصادرات المصرية في غرب أوروبا.

تنسيق واسع بين مصر وصربيا

وأشار سفير مصر بصربيا، إلى أن الحكومة الصربية أعلنت إعفاء المصريين من تأشيرة الدخول، وهذه نتيجة إيجابية للزيارة، وستزيد نسبة معدلات البضائع والشحن بين البلدين، بجانب زيادة التبادل السياحي بين البلدين، موضحا أن السياحة بين مصر وصربيا ستزيد الفترة المقبلة، لأن دخول المصريين أصبح دون تأشيرة بداية من أغسطس المقبل.