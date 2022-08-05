نادية الجندي تحيي الذكرى السنوية لميلاد مديحة كامل: «صديقة مقربة لقلبي»

أحيت الفنانة نادية الجندي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكرى السنوية لميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل.

نادية الجندي: كان فيه حب متبادل بنا

ونشرت نادية الجندي صورة تجمعها بالفنانة الراحلة مديحة كامل خلال العرض الخاص لفيلم «الإرهاب» وعلقت على الصورة قائلة: «إمبارح كان ذكري ميلاد الفنانة الجميلة مديحة كامل كانت صديقة مقربة لقلبي ومخلصة لزملائها وكان فيه حب متبادل بنا وكانت حريصة على حضور عروض أفلامي الجديدة الله يرحمها يارب ويجعل مثواها الجنة».

وأضافت نادية الجندي قائلة: «الصورة من افتتاح فيلم الإرهاب في سينما التحرير ومعانا المنتج محمد مختار والمذيع رمسيس».

آخر أعمال نادية الجندي

وكان آخر أعمال الفنانة نادية الجندي، مسلسل «سكر زيادة» الذي عرض في شهر رمضان، وشاركها في البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف: أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسي، وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات تم النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا، ويحاولن التكاتف سويا والسعي التصدي لكل النصابين، وخلال وجودهم سويا تنشا بينهم العديد من المواقف الكوميدية.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بسبب الطابع الكوميدي الذي تميز به العمل.