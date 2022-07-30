ياسمين عبد العزيز بصحبة نادية الجندي: بحبك يا نجمة الجماهير «صورة»

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صوره تجمعها بالفنانة نادية الجندي في الساحل الشمالي.

وعلقت ياسمين عبدالعزيز على الصوره قائلة: «نجمة الجماهير نادية الجندي بحبك»، لترد نادية الجندي قائلة: «ياحبيبة قلبي وأنا كمان بحبك أوي أوي أوي وبتمنالك التوفيق والصحة والسعادة من كل قلبي يا أحلى ياسمين في الدنيا».

ياسمين عبدالعزيز والعوضي

وقررت شركة سينرجي، تكرار التعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في عمل فني جديد يجمع بينهما بعد حالة النجاح الذي حققه مسلسلهما «اللي مالوش كبير» في دراما رمضان قبل الماضي، حيث استقرت على السيناريست ناصر عبد الرحمن والمخرج مصطفى فكري لتولي عمليتي الكتابة والإخراج؛ استعدادا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

نادية الجندي

وآخر أعمال الفنانة نادية الجندي كان مسلسل «سكر زيادة» الذي عرض في شهر رمضان، وشاركها في البطولة كلا من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف: أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسي، وغيرهم.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بسبب الطابع الكوميدي الذي تميز به العمل.