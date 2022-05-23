نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع سمير صبري بمسلسل «ملكة في المنفى»

استعادت الفنانة نادية الجندي ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير صبري الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ86 عامًا، من خلال كواليس مسلسل «ملكة في المنفى» الذي شاركا فيه سويًا وعرض عام 2010.

نادية الجندي تنشر احتفالات مسلسل «ملكة في المنفى»

ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر» صورًا من كواليس احتفال صناع العمل بنجاح مسلسل «ملكة في المنفى» الذي شاركها به الفنان الراحل سمير صبري، وعلقت على الصور قائلة: «من الاحتفاليات بنجاح مسلسل ملكة في المنفى مع أسره العمل والفنان الراحل سمير صبري الله يرحمه»، وظهر في الصور أيضا الفنان عبدالرحمن أبو زهرة.

جنازة وعزاء سمير صبري

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشهدت الجنازة انهيار الفنانة نادية الجندي من البكاء معبرة عن حزنها الشديد على فقد صديق عمرها، كما أنه من المقرر أن يقام عزاء الراحل مساء اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب من نفس المسجد.

معاناة سمير صبري من المرض

يُذكر أنَّ الفنان سمير صبري عانى الفترة الماضية التي سبقت وفاته من مشاكل صحية عديدة في القلب خاصة بعد تعافيه قريبا من مرض السرطان، ورغم حاجته إلى عملية قلب مفتوح إلا أن الأطباء أجلوا العملية خوفًا على حالته الصحية.

وتوفي الراحل يوم الجمعة 20 مايو 2022، أثناء وجوده في أحد فنادق القاهرة وبعد أيام من خروجه من المستشفى، كما حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على زيارته منهم الفنانة يسرا، وإلهام شاهين، ورامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم، وبوسي شلبي، وفيفي عبده.