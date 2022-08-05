القصة الكاملة لمقتل مُسنة على يد نجل شقيقها.. سرق مصوغاتها لشراء المخدرات

عاشت «أم هاشم» وسط جيرانها بمحافظة بور سعيد وسط جو من الألفة والمودة، رغم وحدتها بعد وفاة أحد أبنائها وسفر ابنها الثاني إلى خارج البلاد، لم يكن يقلقها من حياة الوحدة سوى نجل شقيقها الذي أذهبت المخدرات عقله، لتتحقق مخاوفها وينهي الشاب العاق حياة عمته خنقًا لسرقتها.

التهجم على منزل «أم هاشم» لطلب المال

في أحد الأيام تهجم الشاب على عمته لطلب المال بهدف شراء المواد المخدرة، وخشية بطشه نزلت على مطلبه، وعقب الواقعة استبدلت باب الشقة بآخر مصفح وأخبرت جيرانها بمنعه من الصعود إليها مرة أخرى، فعاشت مطمئنة لفترة بعد غياب نجل شقيقها وانقطاعه عنها.

وفي صباح أحد الأيام جلست تتناول طعام الإفطار، قاطعتها طرق خفيف على الباب، وحينما استجابت معتقدة أن من يطرق الباب أحد جيرانها، فوجئت بنجل شقيقها المدمن.

قتل عمته بسبب المخدرات

لدى رؤية «أم هاشم»، نجل شقيقها، تركته على الباب ودخلت فترجل خلفها الشيطان الصغير، عازمًا في قرارة نفسه على التخلص من عمته وسرقة مالها ومصوغاتها، لشراء المخدرات، وحال جلوسها على أحد المقاعد انقض عليها وخنقها، فظلت تصارع الموت بين يدي المتهم، حتى سكنت حركتها تماما، لتصعد روحها إلى بارئها.

3 ساعات قضاها المجرم في تفتيش مسكنها وهي جثة هامدة وعقب استيلائه على مصوغاتها الذهبية، غادر المنزل معتقدا أن أحدا لم يره متناسيا كاميرات المراقبة التي رصدت حركته داخل المنزل.

قلق الابن والجيران على السيدة

حينما خابت السيدة المسنة عن جيرانها وتوقفت عن الرد على هاتف ابنها قصد الأخير مسكنها ليطمئن عليها ليفاجئ بها جثة هامدة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مديرية أمن بور سعيد، بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسنة داخل مسكنها، على الفور انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وتبين صحتها، عُثر على السيدة أم هاشم محمد، التي تبلغ من العمر 62 عاما، جثة هامدة، وتلاحظ وجود شبهة جنائية من خلال المعاينة الظاهرية، فتم انتداب طبيب الصحة ليؤكد وجود شبهة جنائية في الوفاة، وكشفت التحريات الأولية أن المبلغ نجل المتوفاة هو أول من اكتشف الواقعة وأبلغ الأجهزة الأمنية وأكد شكه في مقتل والدته، وأكد شقيقها أن الجاني نجله بسبب إدمان المخدرات.