كشف لغز مقتل مسنة داخل منزلها في بورسعيد: جارتها وراء الجريمة

توصل رجال البحث الجنائي في مديرية أمن بورسعيد إلى كشف لغز واقعة مقتل مسنة في ظروف غامضة في مدينة بورفؤاد، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في المحافظة من تحديد هوية القاتلة وهي ممرضة جارتها قامت بإنهاء حياتها بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية.

كان زوج ابنة المتوفاة «هانم أبو خاطرة» جاء ليصطحبها إلى منزله فجر الأسبوع الماضي، فوجد حماته ملقاة على الأرض واختفت مشغولاتها الذهبية من المنزل، وتبين من تحريات البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة ممرضة تقطن بجوار شقة المسنة في العمارة.

استغلت اعتيادها على ترك باب شقتها مفتوحا وقتلتها

واعتادت المجني عليها على ترك باب شقتها مفتوحًا الأمر الذي استغلته جارتها الممرضة، ودخلت الشقة وخنقت المسنة واستولت على مشغولاتها الذهبية.

الممرضة اعترفت بقتل المسنة وسرقة المشغولات الذهبية

وعقب تقنين الإجراءات ومواجهة الممرضة بالتحريات اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن أماكن تصريف المشغولات الذهبية كما أرشدت عن مبلغ مالي هو متحصلات ما تم بيعه من المسروقات.

كانت مدينة بورفؤاد قد استيقظت على خبر مصرع مسنة في ظروف غامضة مع وجود أعمال سرقة لبعض محتويات الشقة.

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بمصرع هانم أحمد أبو خاطرة 70 سنة تقطن بمساكن هيئة قناة السويس ببرج الكوثر ملقاة على الأرض.

وتبين من تحريات رجال البحث الجنائي أن زوج ابنتها أبلغ شرطة النجدة فجر اليوم عن وفاة حماته في ظروف غامضة حيث جاء لاصطحابها من منزلها إلى منزله لتقيم مع ابنتها وفتح الشقة بالمفتاح فوجد حماته ملقاة على الأرض ويوجد سرقة في بعض محتويات الشقة.

وأوضح أقارب المتوفاة أنها تعيش وحدها بالمنزل وتعاني من أمراض الضغط والسكر بحكم سنها وهم ينتظرون تحريات النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب الوفاة.