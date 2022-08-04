العثور على جثة سيدة داخل منزلها بكفر صقر والتحقيق بشبهة جنائية

عثر الأهالي في إحدى القرى بنطاق مركز شرطة كفر صقر، في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، على جثة ربة منزل شابة داخل منزلها، بها آثار إصابات وجروح غائرة، مما يرجح وجود شبهة جنائية في وفاتها، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

المستشفى المركزي يستقبل جثة سيدة مصابة بالرأس

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول سيدة شابة تُدعى «س. و. م»، 21 سنة، مقيمة بدائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة، إثر إصابتها بجروح غائرة في الرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسكن المجني عليها لجمع التحريات حول الواقعة، وسؤال الأهالي والجيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بكفر صقر، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وقررت النياية العامة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء تشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة، وكيفية حدوث الإصابة، ثم إعداد تقرير مفصل لبيان سبب الوفاة، على أن يتم التصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

العثور على جثة طفلة في ترعة بالزقازيق

ومن جهة أخرى، انتشلت فرق الإنقاذ النهري، التابعة لقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، في وقت سابق اليوم الخميس، جثة طفلة لقيت مصرعها غرقاً في إحدى الترع بقرية «كفر الحصر»، التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

وتلقت شرطة النجدة بلاغات من الأهالي بالعثور على جثة طافية على سطح المياه في الترعة المارة أمام القرية، وتم إبلاغ شرطة الانقاذ النهري، التي تحركت على الفور لانتشال الجثة، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها وبيان الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.