سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-8-2022 في البنوك المصرية

كشفت البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن تحديثاتها لسعر العملة، إذ يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشكل يومي لوجود عدد كبير يمتهن وظائف يتم تمويلها بالعملة الكويتية، فضلا عن وجود عمالة مصرية في الكويت تتقاضى رواتبها بالعملة الكويتية.

ووفق آخر تعاملات صدرت صباح اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس من عام 2022، وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، التي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي

طرح الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم الإثنين، بنحو 59.30 جنيه للشراء، مقابل 61.89 جنيه لعمليات البيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

طرح سعر الدينار الكويتي، ضمن معاملات البنك المركزي، اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022، لنحو 61.52 جنيه للشراء مقابل 61.90 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية، اليوم الإثنين، إلى 57.80 جنيه للشراء مقابل 61.96 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022، نحو 59.41 جنيه للشراء مقابل 61.89 جنيه للعمليات البيع، وفق بداية التعاملات التي وردت صباح اليوم، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل البنك التجاري الدولي 59.70 جنيه للشراء، مقابل 61.95 جنيه للعمليات البيع.