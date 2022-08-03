سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم الناس بمعرفة ما سجلته أسعار العملات في مختلف البنوك بشكل رسمي، وهو ما تحرص على تقديمه البنوك بشكل يومي ومؤسسات القطاع المصرفي في مصر، ومنها سعر الدينار الكويتي الذي يهتم به العديد من الأشخاص نظرا لأنه من أعلى العملات سعرا.

واليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس من عام 2022 في إطار سعي بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي خلال معاملات اليوم من البنك المركزي نحو 61.91 جنيه للشراء مقابل 62.25 جنيه لعمليات البيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس، نحو 59.59 جنيه للشراء، مقابل 62.12 جنيه لعمليات البيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل بنك التجاري الدولي 59.95 جنيه للشراء، مقابل 62.22 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية، اليوم الأربعاء، 57.08 جنيه للشراء مقابل 62.18 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، نحو 59.72 جنيه للشراء مقابل 62.18 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.