سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في البنوك المصرية

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية في المصارف المختلفة منها الحكومي والخاص كالبنك الأهلي المصري ومصر وغيرهم، استجابة لاهتمام قطاع كبير من المواطنين بمتابعة قيمة بيع وشراء العملة الكويتية كونها أعلى عملة أجنبية مقابل الجنيه المصري.

واليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس من عام 2022 في إطار سعي بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي خلال معاملات اليوم من البنك المركزي نحو 61.62 جنيه للشراء مقابل 61.96 جنيه لعمليات البيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل لبنك التجاري الدولي 59.70 جنيه للشراء، مقابل 61.01 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 57.90 جنيه للشراء مقابل 61.98 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء، نحو 59.04 جنيه للشراء، مقابل 61.94 جنيه لعمليات البيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، نحو 59.50 جنيه للشراء مقابل 61.94 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.