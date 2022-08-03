عضو «أمناء الحوار الوطني»: ملف الاقتصاد يمثل أهمية كبرى للمواطن والدولة

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه جرى اليوم، الانتهاء من تشكيل لجان المحاور «الاجتماعية والسياسية والاقتصادية»، بالحوار الوطني، كما جرى التطرق للحديث، حول الشق الاقتصادي بمختلف جوانبه، «الملف الاقتصادي بيمثل أهمية كبرى للمواطن والدولة والظرف السياسي، وما يهم الناس، وكذا تداعيات الأزمات العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد».

الكشكي: المحور الاقتصادي مجالات مهمة وتهم المواطنين

أضاف «الكشكي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الحوار الوطني يهدف إلى الاتفاق على أولويات العمل الوطني الموحد، وبالتالي ضم المحور الاقتصادي مجالات مهمة، تهم المواطنين، كالتضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة، وأولويات الاستثمارات العامة ووثيقة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص، والزاراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.

الكشكي: فحص ما جاء من الخبراء والمتخصصين والمواطنين العاديين

واستطرد: «الأمانة الفنية هتتلقي من المواطنين العاديين اقتراحاتهم بخصوص الإعداد أو الإشراف على تنظيم، وتقديم الرؤى السياسية المختلفة، ويجر فحص ما جاء من الخبراء والمتخصصين والمواطنين العاديين، كما تم مناقشة 7 عناصر اقتصادية اليوم، أهمها التضخم وغلاء الأسعار والدين العام والاستثمار الخاص».

وأوضح أن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني، تقديم تصورات ونتائج لمتخذى القرار في مختلف القضايا الهامة، التي تمس صلب حياة المواطن المصري، «الحوار الوطني مش سلطة تنفيذية ولا دستورية ولا مجلس للنواب أو الشيوخ، لكن الهدف من الحكاية، أن الحوار الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديث، ودوره تقديم توصيات ونتائج لصانع القرار».

وتابع: «فكرة الحوار الوطني قائمة على الاختلاف في التوجه والرؤى بشد وجذب مستمر، وكل شخص يدافع عن وجهة نظره، وأعضاء مجلس الأمناء، بهم تنوع سياسي كبير، يعكس ما تصبوا إليه الدولة المصرية، والجلسة المقبلة سيتم خلالها النقاش، حول اختيار المقرر والمقرر المساعد للحوار للجان التنوعية والفرعية».