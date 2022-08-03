عضو «الحوار الوطني»: طاولة مجلس الأمناء تمثل مختلف التيارات السياسية

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أعضاء المجلس قد كلفوا خلال الاجتماع السابق لمجلس الأمناء بتشكيل لجنتين مشكلتين من 4 أعضاء مختصين في تحضير اللجان الخاصة بالمحور الاجتماعي، والأخرى تخص المحور الاقتصادي، «ده علشان النقاش في المحور السياسي استغرق وقتا طويلا، وبنجهز حتى لا نتأخر».

«صابر»: طاولة مجلس الأمناء تمثل مختلف التوجهات

وأضافت «صابر»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن طاولة النقاش الخاصة بمجلس أمناء الحوار الوطني ممثل بها مختلف التوجهات والتيارات السياسية، وبالتبعية فكان هناك الكثير من الرؤى المختلفة من الآراء أقصى اليمين لأقصى اليسار في الرؤى الاقتصادية المختلفة.

«صابر»: وصلنا لأهم 7 موضوعات في الاقتصاد خلال الحوار الوطني اليوم

واستطردت: «وصلنا لأهم 7 موضوعات في الاقتصاد خلال الحوار الوطني اليوم، والنقاش قعد ساعة كي نتناول الأمور التي تمس المواطنين في المصطلحات الاقتصادية حتى تعمل عليها اللجان، ووفقا للائحة فكل لجنة هيكون ليها مقرر ومقرر مساعد، ومجلس الأمناء هيقرر معاهم كيفية سير تلك اللجان ومناقشاتها».

وأوضحت أن اللجان التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني يضم كل منهما مقررا ومقررا مساعدا، كما سيساعد مجلس الأمناء تلك اللجان في العديد من النقاط التي قد يحتاجونها مستقبلا لمساعدتهم في إنجاح مهماتهم.

وتابعت: «في أول اجتماع لمجلس الأمناء أصدرنا اللائحة التنفيذية ومدونة السلوك، وكانت المادة 18 معلقة لأن النقاش حولها كان مطولا، فقولنا أنها تستحق نقاشا مفصلا بعد الانتهاء، وتتضمن محاور اللجان، وجرت صياغة المادة بعد الانتهاء من نقاشات المحاور المختلفة، ومجلس الأمناء لاقى قبولا واسعا في الدوائر السياسية المختلفة والشارع المصري».