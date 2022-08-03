بدء الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطني.. فيديو

انطلقت فاعليات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الرابع منذ قليل؛ للانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بالإضافة إلى إنهاء صياغة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

الجلسة الرابعة للحوار الوطني

وصرح ضياء رشوان، المنسق العام لـ الحوار الوطني، في بيان له بالأمس، أن مجلس الأمناء يعقد اجتماعه الرابع ظهر اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أن المجلس يرسل بيانا إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنية، عقب الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال؛ إعمالا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، يوضح به ما آل إليه الاجتماع من قرارات وإجراءات تخص فاعليات الحوار الوطني.

قرارات الجلسة الثالثة للحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني أعلن ما انتهت إليه الجلسة الثالثة من مناقشة قضايا المحور المجتمعي، وذلك وفقا لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، إذ طرحت اللجنة الداخلية المُشكّلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التي توصّلت إليها بعد مناقشات، وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي؛ نظرا للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الآخر، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، وتم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.