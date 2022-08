وفاة 4 أشخاص في حريقين منفصلين بولاية نبراسكا الأمريكية «صور وفيديو»

توفى 4 أشخاص، أمس الخميس، جرّاء حريق شب في منزلين منفصلين في بلدة «لوريل» شمال شرقي ولاية «نبراسكا» الواقعة في منطقة السهول العظمى من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال شهود إنهم رأوا أو سمعوا انفجارا في الصباح الباكر، بـ«لوريل» التابعة لـ«مقاطعة سيدار» في «نبراسكا».

وفي حوالي الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي، استجاب مكتب عمدة «مقاطعة سيدار» لمكالمة حول انفجار في منزل في «لوريل»، فيما عثرت فرق الإطفاء، على شخصًا ميتًا داخل المنزل.

وقالت السلطات، إنه مع وصول المحققين إلى مكان الحادث الأول، تم الإبلاغ عن حريق ثان على بعد عدة بنايات، مشيرة إلى العثور على جثث 3 أشخاص في المنزل الثاني.

