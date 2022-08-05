وفاة 4 أشخاص في حريقين منفصلين بولاية نبراسكا الأمريكية «صور وفيديو»

توفى 4 أشخاص، أمس الخميس، جرّاء حريق شب في منزلين منفصلين في بلدة «لوريل» شمال شرقي ولاية «نبراسكا» الواقعة في منطقة السهول العظمى من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال شهود إنهم رأوا أو سمعوا انفجارا في الصباح الباكر، بـ«لوريل» التابعة لـ«مقاطعة سيدار» في «نبراسكا».

وفي حوالي الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي، استجاب مكتب عمدة «مقاطعة سيدار» لمكالمة حول انفجار في منزل في «لوريل»، فيما عثرت فرق الإطفاء، على شخصًا ميتًا داخل المنزل.

العثور على جثث 3 أشخاص في منزل ثان

وقالت السلطات، إنه مع وصول المحققين إلى مكان الحادث الأول، تم الإبلاغ عن حريق ثان على بعد عدة بنايات، مشيرة إلى العثور على جثث 3 أشخاص في المنزل الثاني.

￼#BREAKING: Law enforcement are investigating multiple fatalities



#Laurel l #Nebraska



Multiple authorities are responding to multiple fatalities with Multiple people reported seeing or hearing an explosion with businesses and other buildings are reportedly on lockdown pic.twitter.com/YrT1FLxlv5 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 4, 2022

التحقيق في الحادثتين على أنهما جريمتان

وفي وقت سابق، أشارت وكالة لإنفاذ القانون بالولاية الأمريكية، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى أنباء عن سقوط قتلى في «لوريل»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال شريف مقاطعة سيدار لاري كوراندا، إن هذا مجتمع صغير وآمن، مضيفا: «لسنا متأكدين مما إذا كانوا يعرفون بعضهم البعض»، فيما أشارت دورية الولاية، في مؤتمر صحفي، إلى إجراء التحقيق في الحادثتين على أنهما جريمتان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت دورية ولاية نبراسكا، إلى مشاهدة سيارة فضية يقودها رجل أسود وهي تغادر «لوريل»، بعد فترة وجيزة من الحريق الثاني، مضيفة أنه ربما تكون قد التقطت راكبًا قبل مغادرة المدينة.