كوارث الكبار: حريق بمعهد روسي للطيران.. وحرائق غابات في «نيومكسيكو»

شهدت روسيا والولايت المتحدة، خلال الساعات الماضية، حريقين، أحدهما اندلع في معهد «المعهد الديناميكي المركزي» للطيران جنوب شرقي وسط العاصمة الروسية «موسكو»، فيما شهدت ولاية «نيو مكسيكو» الأمريكية، العديد من حرائق الغابات الكبيرة، وساعد تحسن الأحوال الجوية رجال الإطفاء في مكافحة الحرائق.

وقالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، إن حريقا، اندلع في المعهد الروسي للطيران، وأظهرت لقطات دخانًا يتصاعد في الهواء فوق الأشجار في المعهد الواقع في ضاحية «جوكوفسكي» جنوب شرق وسط «موسكو»، فيما لم تقع إصابات جراء الحريق.

بدورها، نشر موقع «أفياجراد جوكوفسكي» الروسي، صورا للحريق الذي غطى حوالي 300 قدم مربع.

المعهد يساعد في تطوير الجيل التالي من طائرات «إليوشن إيل -96» النفاثة

والمعهد يساعد في تطوير الجيل التالي من الطائرات النفاثة مثل «إليوشن إيل -96» الجديد و«توبوليف تو -204»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية، إلى أن الحريق اندلع في محطة كهرباء بالموقع في حوالي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى إخماده في غضون ساعة، وفقًا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي ولاية «نيو مكسيكو» الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة، تمكنت رجال الإطفاء في مكافحة العديد من حرائق الغابات الكبيرة المندلة في الولاية، بمساعدة تحسن الأحوال الجوية، أمس السبت.

احتواء حوالي 40% من حرائق الغابات في «نيو مكسيكو»

وفي وقت سابق، نشرت السلطات الأمريكية، أكثر من 2700 رجل إطفاء وجندي لمكافحة الحريق المستمر منذ 6 أسابيع، فيما تمكنت عناصر الإطفاء من احتواء حوالي 40% منه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار مركز الإطفاء الوطني، إلى أن الحريق، جاء ضمن 5 أخرى كبيرة نشطة في «نيو مكسيكو» وبين 16 حريقا على مستوى البلاد، والذي غطي مساحة 1250 كيلومترا مربعا.

وأضاف المركز الوطني، أنه تم تقسيم الحرائ إلى 3 مناطق تتم إدارتها بشكل منفصل من قبل 3 من أكبر 17 فريقا من الفرق المتخصصة في الولاية.