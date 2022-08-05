رئيسة تايوان: جيشنا مستعد للرد على الصين حسب الضرورة

أصدرت رئيسة تايوان تسي إنج ون، بيانًا يحمل قدرا من التطمينات لمواطني الجزيرة، مؤكدة أن جيش بلادها مستعد للرد حسب الضرورة، وذلك على خلفية المناورات العسكرية واسعة النطاق التي تقوم بها الصين عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان وتجاهلها رفض بكين التي اعتبرت الزيارة تشكل مساسا بسيادتها.

رئيسة تايوان: نراقب عن كثب التدريبات العسكرية الصينية

وكتبت رئيسة تايوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تراقب حكومتنا وجيشنا عن كثب التدريبات العسكرية الصينية وعمليات حرب المعلومات، وعلى استعداد للرد عند الضرورة».

تسي إنج ون: أدعو المجتمع الدولي لدعم تايوان الديمقراطية

وأضافت، بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية: «أدعو المجتمع الدولي إلى دعم تايوان الديمقراطية ووقف أي تصعيد للوضع الأمني الإقليمي».