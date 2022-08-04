اليابان: صواريخ صينية حلقت فوق تايوان

رجحت السلطات اليابانية، أن صواريخ صينية حلّقت فوق جزيرة تايوان الرئيسية، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

وكان وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن خمسة صواريخ باليستية، أطلقها الجيش الصيني أثناء تدريبات حول تايوان، سقطت داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.

احتجاج رسمي دبلوماسي

نقلت صحيفة جابان تايمز اليابانية، عن وزير الدفاع الياباني، أن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجًا دبلوماسيًا إلى بكين بشأن هذه العملية، لافتا إلى أن هذه تعد المرة الأولى من نوعها التي تسقط فيها صواريخ صينية داخل المنطقة الاقتصادية.

وأعلنت الصين أنها ستجري مناورات عسكرية على زيارة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي، التي زارت تايوان صاربة باعتراضات الصين عرض الحائط.