الكرملين: روسيا تدعم حق الصين في إجراء مناورات عسكرية حول تايوان

أيّدت روسيا حق الصين في إجراء تدريبات عسكرية، عقب زيارة نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى تايوان، رغم الرفض الصيني للزيارة التي أثارت توترات دولية كبيرة تضاف إلى ما أفرزته الأزمة الروسية الأوكرانية.

مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان

وذكرت وكالة أنباء رويترز، أنّ المتحدث باسم الكرملين، قال إنّ للصين الحق السيادي في إجراء مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان، واتهم الولايات المتحدة بإذكاء التوترات بشكل مصطنع في المنطقة.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا..