محمد فايز فرحات: الصين لن تحسم ملف تايوان في الفترة الحالية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه من غير المتوقع حسم ملف تايوان من قبل الصين حاليًا، أو حتى على المدى القصير، بينما ستسعى كافة الأطراف لتحقيق بعض المكاسب والنقاط خلال تلك الفترة، موضحًا: «أمريكا تريد توصيل رسالة للصين أنها لديها القدرة على التعامل مع تلك القضية».

فرحات: أمريكا لديها عدد من الأوراق

وأضاف «فرحات» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن هناك عددًا من الأوراق المختلفة التي تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية في تأكيدها على تلك الرسالة، مثل زيارات بعض وزرائها أو أعضاء الكونجرس لتايوان، وأبرزها زيارة نانسي بيلوسي الأخيرة.

فرحات: الصين تستخدم السياسة والدبلوماسية

وأوضح أن الصين تستخدم حاليًا عددًا من الأوراق المختلفة كالأداة السياسية والدبلوماسية، ومحاولاتها الحفاظ على تماسك المجتمع الدولي بمبدأ الصين الواحدة، وتستخدم المناورات العسكرية وسيلة للردع.

وأكد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه يرى أن الصين لن تقُدم على استخدام القوة العسكرية ضد تايوان إلا في حالات محددة، أولها أن يُقدم الحزب الحاكم في تايوان على إعلان الاستقلال من جانب واحد، ما يمثل للصين موقفًا معقدًا، وقد تستخدم القوى العسكرية في تلك الحالة.

وأشار إلى أن الحالة الثانية، هي أن تكون الفجوة العسكرية ضخمة بين الصين وتايوان، لتستطيع فرض أمر واقع على تايوان، مستطردًا: «قبل الوصول لأي من تلك السيناريوهات سنظل في عملية صراع بين أمريكا والصين، إذ أن الإدارة المريكية ركزت خلال الشهور الأخيرة على بناء صورتها مرة أخرى في النظام العالمي، باعتبارها القوة الرئيسية في النظام العالمي».

وتابع: «هناك الكثير من النقاط التي نالت من صورة أمريكا خلال الفترات الأخيرة بالساحة العالمية، أبرزها ملف أفغانسان وعدم قدرتها على حسم الصراع الروسي الأوكراني لصالح أوكرانيا، إذ أن كل تلك الأمور أثرت على صورة الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي، وإمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية كحليف موثوق فيه بات أمرًا مشكوك لدى الكثير».