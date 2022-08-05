ما حكم الشرع في نقل الموتى من قبورهم إلى أخرى؟.. «الإفتاء» تُجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر الموقع الإلكتروني فيما يخص حكم نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى؟، وهل يجوز نقلهم لبناء مقابر جديدة أو حتى يتم فصلهم عن أموات آخرين سواء بغرض الاستقلال عن الأقارب أو لمنع المشكلات مع الأحياء أو لجمع هؤلاء الموتى مع آخرين من أقاربهم؟

حكم نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى

وقالت دار الإفتاء المصرية فيما يخص جواز نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى، إن هذا الأمر لا يجوز ولا يتم إلا لرفع ضرر عن جثث الأموات أنفسهم، ولا يمكن رفع هذا الضرر إلا بنقل الجثث من قبورها، وهناك بعض الحالات التي يتم فيها نقل جثث الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى، وفقا للمصلحة العامة للمجتمع.

وذكرت دار الإفتاء الحالات التي يوقع فيها ضرر على جثث الموتى حتى يتم نقلها من قبورهم إلى قبور أخرى، كأن يحدث فيضان أو سيول، أو في حالة إذا سبق دفنهم في أرض مغصوبة، أو لمصلحة عامة لا يمكن تحقيقها إلا بتحويل قبر الموتى.

وأضافت «الإفتاء» في الحالات التي يقع فيها ضرر على قبور الموتى ويتم نقلهم إلى قبور أخرى، أن يحتاج الأحياء لشق طريق أو حتى يتم تحويل مجرى نهر لا نستطيع الاستغناء عنه، فيتعين عند ذلك نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى، وذلك عملا بتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.

نقل الموتى من قبر إلى آخر فيه إيذاء لهم

وقالت الإفتاء إن نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى فيه إيذاء لهم، ولا يجوز تقديم أي مصلحة عليهم، كما أنه لا يتم تجاوز ذلك إلا إذا تعارض مع مصلحة عامة للمجتمع، وذلك في إطار تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الأفراد.