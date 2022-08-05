تفاصيل مصرع 3 أطفال وإصابة الأم وشقيقين في حريق شقة بسوهاج

مصرع 3 أطفال في حريق نشب بإحدى الشقق السكنية، بمساكن وزارة الأوقاف بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، والدفع بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن محافظة سوهاج والعميد محمد طه رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا من شرطة نجدة سوهاج بوجود حريق داخل إحدى عمارات مساكن وزارة الأوقاف بحي الكوثر بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

عقب تلقي البلاغ انتقل لموقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية ووحدة حماية مدنية.

حصر الضحايا والمصابين

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية ملك «كريمة. م»، 35 عاما، تقيم بها رفقة أطفالها الخمس، وقد تم السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى الشقق السكنية المجاورة، وقد نتج عن الحريق إصابة الأم وأطفالها الخمس جميعا، وهم «أدهم أحمد ثابت»، 13 عاما، وشقيقتيه «شاهندة»، 9 أعوام، و«أمنية»، 7 أعوام، و«هاجر»، 8 أعوام، و«أدم»، عام واحد، وقد تم نقلهم جميعا لمستشفى أخميم المركزي بمركز أخميم بمحافظة سوهاج لإسعافهم، وأثناء ذلك توفى 3 أطفال «أحمد وشاهندة وأمنية»، وقد تحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.