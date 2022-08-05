حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت (فيديو)

اندلع حريق كبير، صباح اليوم، في محيط الواجهة البحرية لبيروت، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

سيارات إطفاء

ووفقًا للمعلومات التي وردت للشبكة الإخبارية، اندلع الحريق بالقرب من مجمع «Kids Mondo» للأطفال، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت، وفوج إطفاء بيروت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.