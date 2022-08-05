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حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت (فيديو)

كتب:

محمد الليثي
09:01 ص | الجمعة 05 أغسطس 2022
حريق بيروت

حريق بيروت

اندلع حريق كبير، صباح اليوم، في محيط الواجهة البحرية لبيروت، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية. 

سيارات إطفاء

ووفقًا للمعلومات التي وردت للشبكة الإخبارية، اندلع الحريق بالقرب من مجمع «Kids Mondo» للأطفال، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت، وفوج إطفاء بيروت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.

 

 

 

 

 

 

 

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011