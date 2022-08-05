حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت (فيديو)
كتب:
محمد الليثي
09:01 ص | الجمعة 05 أغسطس 2022
حريق بيروت
اندلع حريق كبير، صباح اليوم، في محيط الواجهة البحرية لبيروت، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.
سيارات إطفاء
ووفقًا للمعلومات التي وردت للشبكة الإخبارية، اندلع الحريق بالقرب من مجمع «Kids Mondo» للأطفال، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت، وفوج إطفاء بيروت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.
إندلاع حريق في مبنى KidzMondo عند الواجهة البحريّة في #بيروتhttps://t.co/HIFXZsmfMM #ملحق #لبنان pic.twitter.com/7v3mcRBlXJ— Mulhak - ملحق (@Mulhak) August 5, 2022
*حريق هائل في مبنى KidzMondo عند الواجهة البحريّة في بيروت* pic.twitter.com/5ZrOXdz21J— Hassane Ali Joubeily (@elasdikaa) August 5, 2022
اندلع حريق هائل في مبنى KidzMondo عند الواجهة البحريّة في بيروت#kidzmondo #بيروت #لبنان #وسط_بيروت #فوج_اطفاء_بيروت pic.twitter.com/OCoi5RZGOi— Lebynews (@lebynews) August 5, 2022