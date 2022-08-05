تفاصيل وفاة 13 شخصا وإصابة 41 آخرين في حريق «كازينو» بتايلاند «صور»

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، الحريق الذي نشب في وقت مبكر من اليوم الجمعة، في ملهى ليلي بإقليم «تشونبوري» الواقع جنوب شرقي العاصمة التايلاندية «بانكوك»، ما أسفر عن مصرع 13 شخصًا.

ولقى 13 شخصًا مصرعهم وأصيب 41 آخرين في حريق نشب، في ملهى ليلي بإقليم «تشونبوري» جنوب شرقي «بانكوك»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إصابة 8 أشخاص بجروح خطيرة

وتم افتتاح الملهى منذ حوالي شهر، وهو مشهور لدى الشباب التايلانديين. وذكرت التقارير الأولية أن 13 شخصًا، بينهم 4 نساء و 9 رجال لقوا مصرعهم في الحريق، بينما أصيب 41، وتم نقلهم إلى مستشفى «الملكة سيريكيت».

وأشار مسؤولون، إلى إصابة 8 أشخاص بجروح خطيرة مع حروق في جميع أنحاء أجسدهم. وفقا لما ذكره موقع «بانكوك بوست»

وقال الكولونيل بالشرطة التايلاندية، ووتيبونج سومجاي عبر الهاتف إن الحريق نشب حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي «08:00 مساء أمس الخميس بتوقيت القاهرة»، موضحا أن جميع الضحايا تايلانديين.

وأظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، اندلاع الحريق في الملهى، وخروج العشرات من الشبان إلى الخارج هرعا للنجاة بحياتهم، كما أظهرت لقطات أخرى بعض الأشخاص يعانون من الحرائق على أجزاء من أجسادهم، أثناء خروجهم من الملهى.

محاصرة الضحايا عند المخرج الوحيد للملهى

وحوصر الناس عند المخرج الوحيد وعلق الكثير منهم في المدخل الضيق واختنقوا وحرقوا حتى الموت، في حالة اندفاعهم الذعر للخروج من المبنى الذي اجتاحته النيران.

وكافح رجال الإطفاء ألسنة اللهب لأكثر من ساعتين قبل السيطرة على الحريق، وأشارت وسائل إعلام تايلاندية، إلى عثور رجال الإطفاء على 3 جثث في دورات المياه.