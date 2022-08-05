الاحتلال يعتقل فلسطينيا من برقين ويدهس فتى في يعبد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مواطنا فلسطينيا من بلدة برقين، ودهست فتى في بلدة يعبد، غرب جنين، وفقًا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

مداهمة المنازل

وحسبما ذكرته الوكالة الفلسطينية ذكرت مصادر أمنية ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني، فادي زياد جرار، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في برقين.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال داهمت منزلي الفلسطينيين أسامة وناصر صبح، وتم استجوابهما.

بلدة يعبد

وأفادت «معا» أن الفتى محمد محمود أبو بكر من بلدة يعبد أصيب برضوض وكسر في القدم اليمنى بعد أن دهست مركبة عسكرية للاحتلال قرب مفترق قرية كفيرت جنوب جنين، وتم نقله إلى لمستشفى.