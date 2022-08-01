اعتقال 190 فلسطينيا.. وإصابة 182 برصاص الاحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي

ذكرت محافظة القدس الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 26 حالة اعتداء منها 7 اعتداءات جسدية، وأصابت 182 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني والمغلف بالمطاط، فضلا عن اعتقال 190 فلسطينيا، خلال يوليو الماضي، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي مسلسل الاعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأضافت المحافظة في تقريرها الشهري بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال ألغت تراخيص 6 مدارس في القدس تضم بصفوفها أكثر من ألفي طالب في مختلف المراحل الدراسية.

استمرار تهديد الوجود المقدسي في مدينة القدس

وكشف التقرير عن استمرار تهديد الوجود المقدسي في مدينة القدس من خلال مضي الاحتلال قدمًا في إجراءات التسوية للأراضي، حيث تم تسجيل 40 منزلا تقطنه 45 عائلة فلسطينية في حيّ الشيخ جرّاح بأسماء جمعيات استيطانية دون علم أصحابها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

3 آلاف و288 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى

كما رصدت محافظة القدس الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر يوليو الماضي، حيث اقتحم 3 آلاف و288 مستوطنا المسجد من جهة باب المغاربة بمساندة قوات الاحتلال، إضافة إلى 46 ألفا و673 تحت مسمى «سائحًا»، ويتخلل فترات الاقتحامات منع الأهالي والمصلين من دخول الجامع.

وأضافت أن آليات الاحتلال واصلت حفرياتها أسفل وفي محيط المسجد الأقصى، ما يتسبب في مزيد من تساقط الحجارة والأتربة بالمسجد الأقصى القديم، دون السماح لدائرة الأوقاف الإسلامية بمعاينة الحفريات التي تسببت في ذلك أو إصلاحها وترميمها.