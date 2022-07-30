استشهاد مسن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، مستهدفة الأطفال والنساء وكبار السن دون تمييز، إذ استشهد أمس الجمعة، ستيني فلسطيني، متأثرًا بإصابته برصاص جنود الاحتلال، يوم الثلاثاء الماضي.

واستشهد مسن فلسطيني يدعى حسين قواريق، البالغ من العمر «60 عاما»، من قرية عورتا جنوب شرقي «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن حسين قواريق، يعاني من اضطرابات نفسية بحسب عائلته. وكانت قوات الاحتلال، أطلقت النار على قواريق، قرب حاجز «حوارة» جنوب نابلس، بحجة عدم انصياعه لأوامر الجنود، دون أن يكون مسلحًا.

سماع دوي انفجار كبير في «نابلس»

وأشارت وسائل إعلام، إلى سماع دوي انفجار كبير في «نابلس» ناجم عن استهداف نقطة عسكرية لقوات الاحتلال، بعبوة محلية الصنع، على «جبل جرزيم»، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية العرقة غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية إن المحتلين القتلة لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم بحق الفلسطينيين سواء كانوا أطفالا أو نساءً أو شيوخًا، مشيرًا إلى آخر جرائم الاحتلال الطفل الشهيد أمجد أبو عليا «16 عامًا».

وأضاف أشتية في بيان، أن العقيدة التي يعتنقها الاحتلال تقوم على إطلاق النار لأجل القتل، مستفيدين من شعور بأنهم سيفلتون من العقاب، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ومساء أمس الجمعة، شارك عشرات الفلسطييين، في وقفة تضامنية وسط بلدة إذنا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، مع الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة «40 عاما». ويواصل عواودة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 149 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.

إصلاح عطل في أنابيب المياه الملاصقة لقبة الصخرة

بدورها، باشرت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، إصلاح عطل في أنابيب المياه الملاصقة لقبة الصخرة في «المسجد الأقصى المبارك»، فيما قال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، إن تسرب المياه في باحات «الأقصى»، حدث بسبب عطل في أنابيب المياه الموصلة لساعة باب المجلس، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.