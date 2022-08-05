«جيمس فرانكو» يُجسد شخصية فيدل كاسترو في فيلم «Alina of Cuba»

يستعد النجم الأمريكي «جيمس فرانكو»، لأداء شخصية الزعيم الثوري والرئيس الكوبي فيدل كاسترو في فيلم «Alina of Cuba»، للمخرج ميجيل باردم، والذي يضم في بطولته كلا من «آنا فيلافيني وميا مايسترو»، وتم دعم اختيار «فرانكو»، للدور من قبل ابنة الرئيس الكوبي الراحل ألينا فرنانديز، والتي تعتبر مستشارة للسيرة الذاتية لوالدها.

وتتناول أحداث فيلم «Alina of Cuba» السيرة الذاتية لألينا فرنانديز كإبنة غير شرعية لكاسترو، وواحدة من أبرز معارضيه واعتقالها في أكثر من مناسبة لمحاولتها المغادرة، وتم تصنيفها على أنها منشقة ممنوعة من السفر خارج كوبا، حتى هروبها إلى إسبانيا في عام 1993، ومن المقرر أن تؤدي آنا فيلافيني شخصية «ألينا فرنانديز» ابنة كاسترو، بينما تقوم ميا مايسترو بدور والدة ألينا، ناتاليا ريفويلتا، الناشطة الاجتماعية الكوبية التي أنجبتها بعد علاقة غرامية مع كاسترو، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«Alina of Cuba» يروي قصة حياة الأبنة غير الشرعية لفيدل كاسترو

«Alina of Cuba» من إخراج ميجيل بارديم، بناء على سيناريو من تأليف خوسيه ريفيرا ونيلو كروز، وبالتزامن مع تصوير الفيلم، ينتج فيلمًا وثائقيًا مصاحبًا بعنوان «Revolution’s Daughter»، من إخراج ثاديوس ماتولا، لإلقاء نظرة من وراء الكواليس على صناعة الفيلم وإجراء مقابلات مع ألينا فرنانديز الحقيقية.

ويشارك في بطولة الفيلم الذي من المقرر أن يبدأ تصويره في كولومبيا، 15 أغسطس المقبل عدد من الممثلين من بينهم: «ماريا سيسيليا بوتيرو، هاردينج جونيور، سيان تشيونج ورافائيل إرنستو هيرنانديز».

منتج «Alina of Cuba»: اختيار جيمس فرانكو عملية ممتعة وصعبة

وعن اختيار جيمس فرانكو لدور فيدل كاسترو، أوضح المنتج التنفيذي للفيلم جون مارتينيز أوفيلان: «كان العثور على جيمس فرانكو وإقناعه تجسيد كاسترو عملية ممتعة وصعبة، لأن المخرج كان يبحث عن ممثل له تشابه وثيق مع الزعيم الراحل ويتمتع بجاذبية شخصية، إلى جانب العثور على شخص تؤيده ألينا فرنانديز بشدة».

وتابع: «وجدنا أن جيمس لديه أقرب مظهر للوجه من الممثلين الرائدين في صناعتنا، مما يعني أن التركيز سيكون على بناء لهجة الشخصية وسيكون لدينا مباراة مذهلة على الشاشة لإثارة اهتمام الجماهير وإحياء القصة بنزاهة بصرية حقيقية».