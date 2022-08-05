ليدي جاجا تعلن رسميا مشاركتها في الجزء الثاني من «Joker»

أعلنت النجمة الأمريكية ليدي جاجا، رسميا مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم «Joker» أمام النجم خواكين فينيكس، والذي يأتي بعنوان «Joker: Folie à Deux» ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول أكتوبر 2024، بعد 5 سنوات من إنتاج الجزء الأول من الفيلم، ويحمل توقيع المخرج تود فيليبس.

وجاء إعلان ليدي جاجا عن مشاركتها في الفيلم، من خلال مقطع فيديو تشويقي عبر حسابها على «إنستجرام»، حيث ترقص صور ظلية لشخصية «آرثر فليك»، التي قدمها خواكين فينيكس في الفيلم، مع جاجا على أغنية «Cheek to Chee».

ليدي جاجا تقوم بدور «هارلي كوين» في الجزء الثاني من «Joker»

ومن المتوقع أن تقوم ليدي جاجا شخصية «هارلي كوين»، الطبيبة النفسية لمرة واحدة والذي يقع في حب «الجوكر»، وتتحول إلى حياة الجريمة، سيكون الدور مناسبًا لعنوان الفيلم: «Folie à deux»، المعروف أيضًا باسم الاضطراب الذهاني المشترك، هو متلازمة نفسية نادرة يتشارك فيها شخصان أو أكثر في الأوهام.

ويشهد الفيلم عودة ليدي جاجا للسينما مرة أخرى، بعد آخر أعمالها «House of Gucci»، وسبق وحصلت على ترشيح لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «A Star Is Born» عام 2019، وفي نفس العام حصلت على جائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية عن «Shallow» التي قدمتها ضمن أحداث الفيلم.

«Joker» ترشح لـ 11 جائزة أوسكار.. وحصد جائزتين

تم عرض فيلم «Joker» لأول مرة في عام 2019، وأصبح أكثر أفلام المأخوذة عن كتب الهزلية ترشيحًا لجوائز أوسكار، وحصل على 11 ترشيحًا إجماليًا بما في ذلك أفضل صورة وأفضل مخرج وأفضل سيناريو مقتبس، فاز الفيلم في النهاية بجائزتين: أفضل موسيقى أصلية لهيلدور جونادوتير وأفضل ممثل لخواكين فينيكس.