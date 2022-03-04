ليدي جاجا وكريس روك.. أبرز المشاركين في تقديم حفل الأوسكار الـ94

يشارك عدد من نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94، والمقرر إقامته في 27 مارس الجاري على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، إذ كشف القائمون على الحفل عن قائمة تضم 6 مشاهير سيشاركون في تقديمه وتوزيع الجوائز، من بينهم ليدي جاجا، زوي كرافيتز، المخرج كيفين كوستنر بالإضافة إلى كريس روك.

وأعلن منتجو العرض، ويل باكر وشايلا كوان، أن قائمة المقدمين تضم أيضا، روزي بيريز بالإضافة إلى الممثلة الكورية الجنوبية يون يو-جونج، التي حصلت على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة، العام الماضي عن دورها في فيلم «Minari»، وأكد القائمون على الحفل، أنه سجرى الكشف عن أسماء جديدة من المشاهير المشاركين في حفل توزيع الجوائز خلال الفترة المقبلة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

6 مشاهير يشاركون في تقديم حفل توزيع جوائز أوسكار

وقال ويل باركر، في بيان صحفي: «الأفلام تلهمنا وتسلينا وتوحدنا في جميع أنحاء العالم»، مضيفًا: «هذا هو الهدف المحدد من العرض للعام الحالي، ويسعدنا أن نرحب بأول فريق من النجوم ينضم إلى حفل الأوسكار، لمساعدتنا في تكريم أفضل فيلم لهذا العام».

وسيقدم الثلاثي الكوميدي واندا سايكس وإيمي شومر وريجينا هول، حفل الأوسكار للعام الجاري، بالإضافة إلى عدد آخر من المقدمين، سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع المقبلة.

موعد حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94

وسيتم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار على الهواء مباشرة على قناة «ABC» الأمريكية، بالإضافة إلى بث مباشر على حسابات «أوسكار» عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في جميع أنحاء العالم، وسنطلق الحفل في 27 مارس الجاري، في تمام الساعة 8 مساءً، وذلك حسب توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يكون الحفل في تمام الساعة الثالثة من صباح يوم 28 مارس بتوقيت القاهرة.