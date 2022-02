نجوم غابوا عن ترشيحات أوسكار الـ94.. أبرزهم ليدي جاجا

مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية جاءت ضمن قوائم ترشيحات جوائز أوسكار في نسختها الـ94، المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في 27 مارس المقبل على مسرح دولبي الشهير في هوليوود، وبالرغم من الترشيحات لم تتضمن مفاجآت مختلفة عن المتوقع فإن بعض غابوا عن هذه الترشيحات.

غياب ليدي جاجا من المنافسة على أفضل ممثلة.. وتجاهل دينيس فيلنوف في فئة الإخراج

فشلت الممثلة والمغنية الامريكية ليدي جاجا في الحصول على ترشيح لجائزة أوسكار في فئة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «House of Gucci» للمخرج ريدلي سكوت، وذلك بالرغم من الإشادات النقدية العديدة التي حصلت عليها بسبب الدور الذي قدمته ضمن أحداث الفيلم، انضمت إليها من بين الممثلين الذين تم تجاهلهم الأيرلندية كاترينا بالف، التي قدمت دور أم من الطبقة العاملة في فيلم «Belfast»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

بينما تم تجاهل دينيس فيلنوف المخرج وراء ملحمة الخيال العلمي«Dune»، كان إغفال فيلنوف صادمًا لأن الفيلم كان أداؤه جيدًا في فئات أخرى وكان له الفضل في ترشح الفيلم لـ10 جوائز على رأسهم جائزة أوسكار أفضل فيلم.

غياب «Spider-Man: No Way Home» من المافسة.. وترشيح «Drive My Car» لـ 4 جوائز

كما تم التغاضي عن فيلم «Spider-Man: No Way Home»، الذي أصبح أعلى فيلما تحقيقا للإيرادات في عام 2021، في المنافسة ضمن فئة أفضل صورة، ويعد عدم تواجد الفيلم خبرًا سيئًا لمنتجي الأوسكار نظرًا لأن البث التليفزيوني عادةً ما يحصل على زيادة في التصنيف عندما يتنافس فيلم شهير على جوائز كبرى، وهو ما حدث عندما سيطر فيلم «Lord of the Rings: Return of the King» و«Titanic» على السباق.

على الجانب الآخر، كان هناك عدد من الفنانين الذين فوجئوا بوجودهم ضمن قوائم الجوائز من بينهم جيسي باكلي التي أغفلتها هيئات الجوائز الأخرى، ولكن تم ترشيحها لجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «The Lost Daughter’s»، بينما حصل الممثل الأمريكي جي كي سيمونز على ثاني ترشيح له في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «Being the Ricardos».

بينما لم يقتصر الفيلم الياباني «Drive My Car» على المنافسة في فئة أفضل فيلم عالمي فقط، بل ترشح لجوائز من بينها أفضل تصوير، أفضل سيناريو مقتبس بالإضافة إلى أفضل إخراج لـ ريوسوكي هاماجوتشي